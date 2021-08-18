انت الان تتابع خبر تحذير أمني من ثغرات في متصفح 'غوغل كروم' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني يوم الثلاثاء، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.



ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة غوغل أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

وأشار المركز إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.



وأوصى المركز بتحديث المتصفح حيث أصدرت غوغل توضيحا للتحديث اللازم، لافتا إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.