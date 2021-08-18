ملف إيران.. عنوان لقاء بايدن وبينت في واشنطن الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "ملف إيران" هو العنوان الأبرز لمحادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أسبوع.

وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي لعقد اجتماع في البيت الأبيض في 26 أغسطس آب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "الرئيس ورئيس الوزراء بينيت سيناقشان قضايا جوهرية متعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي بما في ذلك إيران".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن محادثاته مع الرئيس الأمريكي ستركز على الملف الإيراني بالدرجة الأولى.



وتابع أنه يتوقع أن يصل إلى البيت الأبيض "بنظرة شراكة، لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة، وإضرارها بحقوق الإنسان، واقترابها من الحصول على أسلحة نووية".

وبدوره قال موقع (أكسيوس) الأمريكي "تأتي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البيت الأبيض مع محاولة الرئيس بايدن إدارة أسوأ أزمة سياسية خارجية خلال فترة رئاسته" في إشارة إلى التطورات في أفغانستان.

وتابع الموقع "حاول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون في البداية تحديد موعد الزيارة في يوليو/تموز، لكن تم تغييرها إلى أغسطس/آب بسبب جدول بايدن، والصعوبات السياسية الداخلية التي يواجهها بينيت، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا".

ومضى قائلا: "يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق بالغ إزاء الرسالة التي ترسلها الأزمة الأفغانية حول مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة الأوسع".

وأضاف: "يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن تجعل الأزمة الأفغانية إدارة بايدن تعيد التفكير في إمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا".

وبحسب الموقع، فقد أعرب مسؤولان إسرائيليان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب الحساسيات الدبلوماسية، عن نفس الشعور: "تريد الولايات المتحدة الانسحاب من الشرق الأوسط لكنها تكتشف أن الشرق الأوسط يلاحقها".

وقال: "أثار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس مخاوف بشأن انسحاب أمريكي إضافي من الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية في 6 أغسطس/آب مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث نوقش الانسحاب من أفغانستان لفترة وجيزة، بحسب مسؤول إسرائيلي".

ومن جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "سوف يرحب الرئيس بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض في 26 أغسطس/آب".

وأضافت: "ستعزز زيارة رئيس الوزراء بينيت الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعكس العلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا، وتؤكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".