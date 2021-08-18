الرئيس الأفغاني السابق يؤكد أنه تنازل عن السلطة لأنه لم يرد إراقة الدماء في كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إنه تنازل عن السلطة لأنه لم يرد إراقة الدماء في العاصمة كابول.



وكشف الرئيس الأفغاني السابق في كلمة ألقاها للأمة، عن أن "عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عاما".

وأكد غني أن "حركة طالبان كانت تطلب رأسي، ولم أصطحب معي عند مغادرتي سوى بعض الوثائق من مكتبي".

وشدد الرئيس الأفغاني السابق على احترامه "جهود رئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله"، ولفت إلى أنه سيعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب.