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فلسطين.. حالتي وفاة و753 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل وفاتين، و753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و118 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت الوزارة -في التقرير اليومي للحالة الوبائية - أن الوفاتين سُجلتا في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة..موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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