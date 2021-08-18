السلطات الألمانية: إجلاء نحو 500 شخص من أفغانستان في 4 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، إجلاء نحو 500 شخص من أفغانستان في 4 أيام، بينهم نحو 100 أفغاني.



وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الأربعاء إن برلين أجلت نحو 500 شخص من أفغانستان منذ يوم الأحد رغم مشاهد الفوضى والعنف في بعض الأحيان في مطار كابول، وأضاف أن خُمس الأشخاص الذين تم إنقاذهم من الأفغان.

وأجلت برلين حتى اليوم، 100 أفغاني نصفهم من النساء، وفق الوزير الألماني.

وتابع ماس، أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيناقشون الخطوات المقبلة خلال اجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس، في مسعى للتنسيق بشأن رحلات الإجلاء إنطلاقا من مطار كابول.

ومضى قائلا "في الوقت الحالي، لا توجد ضمانات أمنية موثوقة بأن طالبان ستسمح للمواطنين الأفغان بالمرور بحرية إلى السفارة الألمانية بكابول والمطار ".

ووفق ماس، تخطط الحكومة الألمانية لإرسال طائرتين عسكريتين إلى كابول، مساء اليوم، للقيام بالمزيد من رحلات الإجلاء.

فيما نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر عسكرية إن طائرة إجلاء ألمانية تستعد للإقلاع من مطار كابول، مساء الأربعاء، وعلى متنها 220 شخصا.