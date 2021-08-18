مخطط حوثي لتصفية الأكاديميين والناشطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من حملات التعذيب والاغتيالات والتجويع الممنهج للأكاديميين في الجامعات اليمنية.

وأكد مصدر محلي بتكليف ميليشيات الحوثي خلية الاغتيالات الخاصة بها بتصفية عدد من الأكاديميين والمؤثرين اجتماعيا، وقالت المصادر «إن الدكتور محمد علي نعيم الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، والذي تم اغتياله مطلع الشهر الجاري كان من ضمن الأسماء». وأضاف المصدر «إن القائمة التي تعتزم ميليشيات الحوثي اغتيالها تضم أكاديميين في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى في مناطق سيطرتها».

وتخشى ميليشيات الحوثي من فئات الأكاديميين والعلماء والمفكرين والصحفيين والناشطين الذين لا يؤمنون بأفكارها الطائفية فلجأت إلى الترهيب والاعتقال والإخفاء القسري والاغتيال.

وفي السياق اتهم الأكاديمي اليمني الدكتور يوسف البواب، المختطف في سجون الحوثيين منذ خمس سنوات، القيادي الحوثي والناطق العسكري باسم الجماعة المسلحة يحيى سريع بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب داخل السجن، ودعا خلال الجلسة التي عقدتها الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، إلى التحقيق مع القيادي الحوثي يحيى سريع.

وحسب محامي الدفاع عبدالمجيد صبرة، فقد دعت المحكمة الحوثية على ضرورة تنفيذ قراراتها، متجاهلة ما تقدم به الدكتور يوسف البواب بشأن ما تعرض له من تعذيب من قبل المدعو يحيى سريع.

وكان المحامي صبرة أوضح، أن المحكمة عقدت مطلع الأسبوع الجاري جلستها في القضية المعروفة بقضية الـ 36 نصر السلامي وآخرين، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنفذ أي من قراراتها التي أصدرتها في الجلسات الماضية.

وقال صبره في منشور له على صفحته في «الفيس بوك»، «إن المختطفين نصر السلامي ورفقاه، كانوا قد اشتكوا في الجلسة المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، من عدد من الأمراض التي يعانون منها وطلبوا معالجتهم».

وأضاف «كما طالب المختطفون، السماح لهم بدخول الكتب والمناهج الدراسية، والأقلام، كما طالبوا التوجيه إلى مقر أعمالهم لصرف مرتباتهم، بالإضافة إلى طلب البعض الآخر التخاطب مع الجامعات التي كانوا يدرسون فيها لوقف القيد».

يشار إلى أن الدكتور يوسف البواب تعرض للاختطاف من قبل ميليشيات الحوثي في 20 أكتوبر 2016، بعد عودته من صلاة العشاء في جامع الدرة بمنطقة سواد حنش وسط العاصمة صنعاء.

من جهة أخرى حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك من خطورة المشروع الإيراني، عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي، على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم والملاحة الدولية ودعا خلال لقائه في الرياض القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي، إلى تكاتف الجهود الدولية تجاه ما يجري في اليمن لدعم الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

يوسف البواب.. من يكون؟







أستاذ علم اللسانيات في جامعة صنعاء.



مؤلف لـ 11 كتابا.



أشرف على 30 بحثا علميا.



حياته حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية.



تدرس كتبه في كثير من الجامعات اليمنية.



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