استسلام 190 من بوكوحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استسلم 190 شخصا من جماعة بوكو حرام الإرهابية لقوات الجيش النيجيري، بعد شنه لعمليات ضد الجماعة الإرهابية في مناطق متفرقة بولاية بورنو شمال غرب البلاد. وشهدت ولاية بورنو خلال الشهر الأخير استسلام أكثر من 1500 من عناصر بوكو حرام لقوات الجيش، بغرض الاستفادة من قانون العفو.



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