الفصائل الفلسطينية تحذر من التوتر في غزة

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وقالت الفصائل، في بيان عقب اجتماع عقدته في مدينة غزة، إن استمرار إغلاق إسرائيل للقطاع الساحلي «يزيد من حالة التوتر»، مؤكدة «الإصرار على استمرار مقاومتها الحصار والنضال من أجل كسره».
وذكر البيان أن الفصائل «ناقشت التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تفريغ انتصار الشعب الفلسطيني عبر الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة».
وأكد البيان أن «ما لم يأخذه الاحتلال بالعدوان والقصف لن يحصل عليه عبر الحصار والإغلاق»، مطالبا المؤسسات الدولية ودول العالم بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياساتها.
من جهته أعلن المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن الفصائل اتفقت على إقامة فعالية شعبية شرق غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل يوم السبت المقبل في استئناف للفعاليات الشعبية الضاغطة لرفع الحصار.
يأتي ذلك فيما زار كامل أمس إسرائيل واجتمع مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت لبحث ملف التهدئة مع قطاع غزة وتثبيتها، وذكرت مصادر فلسطينية أن كامل توجه إلى رام الله في الضفة الغربية للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار مساعديه بهدف بحث ملف قطاع غزة.
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