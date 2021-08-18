إخماد حريق استمر 3 أيام قرب القدس

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وكان الحريق اندلع الأحد الماضي واستمر في الانتشار، رغم الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الإطفاء، واستخدام طائرات إطفاء.
وكان السبب وراء اندلاع الحريق الجفاف والرياح القوية، واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، واشتعلت النيران في العديد من المنازل بقرى مختلفة.
ومن جانبها، أرسلت السلطة الفلسطينية خمس سيارات إطفاء، وقال الجيش إن لديه طائرة نقل كبيرة للمساعدة في إخماد النيران من الجو.
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