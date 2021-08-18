شكرا لقرائتكم خبر إخماد حريق استمر 3 أيام قرب القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد متحدث باسم وزير الأمن العام الإسرائيلي عمر بارليف أمس، أنه قد تم إخماد حريق غابات ضخم غرب القدس، بعد نحو ثلاثة أيام من اندلاعه.

وكان الحريق اندلع الأحد الماضي واستمر في الانتشار، رغم الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الإطفاء، واستخدام طائرات إطفاء.

وكان السبب وراء اندلاع الحريق الجفاف والرياح القوية، واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، واشتعلت النيران في العديد من المنازل بقرى مختلفة.

ومن جانبها، أرسلت السلطة الفلسطينية خمس سيارات إطفاء، وقال الجيش إن لديه طائرة نقل كبيرة للمساعدة في إخماد النيران من الجو.