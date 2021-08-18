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إخماد حريق استمر 3 أيام قرب القدس

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد متحدث باسم وزير الأمن العام الإسرائيلي عمر بارليف أمس، أنه قد تم إخماد حريق غابات ضخم غرب القدس، بعد نحو ثلاثة أيام من اندلاعه.

وكان الحريق اندلع الأحد الماضي واستمر في الانتشار، رغم الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الإطفاء، واستخدام طائرات إطفاء.

وكان السبب وراء اندلاع الحريق الجفاف والرياح القوية، واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، واشتعلت النيران في العديد من المنازل بقرى مختلفة.

ومن جانبها، أرسلت السلطة الفلسطينية خمس سيارات إطفاء، وقال الجيش إن لديه طائرة نقل كبيرة للمساعدة في إخماد النيران من الجو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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