شكرا لقرائتكم خبر الحريري: إيران عطلت الحكومة اللبنانية أكثر من عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حمل زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري إيران مسؤولية تعطيل الحكومة في بلاده لأكثر من عام.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر «استقالتي بعد 17 أكتوبر صناعة لبنانية بامتياز، معروفة الأسباب والظروف والأهداف، أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز».

وأضاف «المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس استدراج لبنان إلى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم».

وأشار إلى بيان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقال «لسان حالنا جميعا والعلاقة مع دولته أقوى من أن يتلاعب عليها المغرضون».

ويشير الحريري إلى تصريحات ميقاتي التي أعقبت مشاوراته أمس مع الرئيس ميشيل عون حول التشكيل الحكومي.

وكان الحريري تقدم باستقالته في أعقاب موجة احتجاجات في البلاد قبل عامين أعلنت رفضها للنخب السياسية التقليدية ونادت بحكومة تكنوقراط لمعالجة تردي الأوضاع في البلاد.

ويلوم الحريري وغيره الزعامات اللبنانية إيران في سعيها عبر حزب الله على عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي والزج به في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وعكست تصريحات ميقاتي وجود تفاهمات بشأن الحكومة مما يعني قرب الإعلان عنها بعد تعثر دام نحو عام.

والشهر الماضي، جرى تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد فشل محاولتين لتأليفها، منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي.