الوكالة الذرية: إيران وسعت إنتاج اليورانيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مفتشون دوليون إن إيران وسعت إنتاج اليورانيوم لدرجة تقترب من حد إنتاج أسلحة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في وحدة إنتاج ثانية في منشأتها النووية في نطنز، وعند الوصول إلى نسبة 90% يمكن إنتاج أسلحة.

ووفقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة من القوى العالمية، يجب أن يبقى التخصيب أقل من 4%، وتجاوزت طهران هذا الحد بدعوى أنها تحتاج إلى شكل منقى للغاية لأغراض طبية.