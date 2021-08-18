نقاط تفتيش حول مطار كابول

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ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، عن مسؤول كبير في طالبان القول إن نقاط التفتيش حول مطار حامد كرزاي الدولي، آخر موقع تحت السيطرة الأمريكية في أفغانستان، تهدف فقط إلى حفظ الأمن ومنع الناس من التدافع، وذلك بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية وقعت في الأيام الماضية.
وقال المسؤول إن الحركة تسعى لإقناع الناس بالبقاء في أفغانستان، وأضاف في الوقت نفسه أن الحركة لن تمنع أي شخص لديه وثائق سفر سارية من المغادرة على متن رحلات الإجلاء الأمريكية.
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