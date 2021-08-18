نقاط تفتيش حول مطار كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام مسلحو حركة طالبان نقاط تفتيش أمنية حول مطار كابول الدولي، مما أثار مخاوف من أن الحركة تعتزم منع المئات من الأفغان من مغادرة البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، عن مسؤول كبير في طالبان القول إن نقاط التفتيش حول مطار حامد كرزاي الدولي، آخر موقع تحت السيطرة الأمريكية في أفغانستان، تهدف فقط إلى حفظ الأمن ومنع الناس من التدافع، وذلك بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية وقعت في الأيام الماضية.

وقال المسؤول إن الحركة تسعى لإقناع الناس بالبقاء في أفغانستان، وأضاف في الوقت نفسه أن الحركة لن تمنع أي شخص لديه وثائق سفر سارية من المغادرة على متن رحلات الإجلاء الأمريكية.