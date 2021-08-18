شكرا لقرائتكم خبر طوارئ في باكستان بعد فتح السجون الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون في باكستان أمس، «إن قوات أمن الحدود الباكستانية في حالة تأهب قصوى بعدما أفادت تقارير بأن عدة مئات من المتشددين من تنظيم داعش وحركة طالبان باكستان قد فروا من السجون الأفغانية بعد سقوط كابول في أيدي طالبان». وأفرجت طالبان عن مئات السجناء المحتجزين في قاعدة باجرام الجوية، بمن فيهم متشددون من طالبان أفغانستان وآخرون ينتمون إلى داعش والقاعدة وطالبان باكستان.



كانت هذه تفاصيل خبر طوارئ في باكستان بعد فتح السجون الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.