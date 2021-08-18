جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان عن أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة طارئة لمناقشة الشواغل الخطيرة للوضع في أفغانستان، في 24 أغسطس الحالي بشكل افتراضي، نظرا لتدابير (كوفيد 19). وتنعقد الدورة الاستثنائية بناء على طلب رسمي مشترك تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي وأفغانستان وباكستان وأيدته 89 دولة. ومن أجل عقد جلسة طارئة يلزم دعم ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة، أي 16 دولة. وأيدت عقد هذه الجلسة 29 دولة عضوة في المجلس، إضافة إلى 73 دولة تحمل صفة المراقب، ولا تزال قائمة التأييد مفتوحة للمزيد من توقيعات الدول.

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