الإنتربول يلاحق أشرف غني

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ونقلت وكالة «طلوع نيوز» على صفحتها على موقع تويتر عن مصادر لم تسمها القول «إن السفارة طلبت أيضا إلقاء القبض على مستشار الأمن القومي السابق حمد الله محب ورئيس مكتب الرئيس الأفغاني السابق فضل محمود فضلي».
واتهمت السفارة الثلاثة «بسرقة الأموال العامة»، وطالبت بإلقاء القبض عليهم «حتى يتسنى إعادة الأموال إلى أفغانستان».
وكان أشرف غني فر من أفغانستان الأحد الماضي بعدما طوقت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، قبل أن تسيطر عليها في وقت لاحق.
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