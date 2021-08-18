طالبان تكشف عن بعض جوانب النظام السياسي الجديد في أفغانستان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت حركة طالبان عن بعض جوانب النظام السياسي المزمع تطبيقه في أفغانستان بعد سيطرتها على البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وحيد الله هاشمي، أحد القادة البارزين في طالبان والمقرب من مفاصل صنع القرار داخل الحركة، قوله إن أفغانستان قد تدار من قبل مجلس حاكم جديد، لكن القرار الأعلى سيتركز على الأرجح في يد زعيم الحركة هبة الله آخند زاده.

وأوضح القيادي أن دور آخند زاده سيكون بمثابة رئيس الدولة، مضيفاً: "ربما سيؤدي نائبه دور الرئيس".

وقالت رويترز إن هذا النظام الإداري يشبه إلى حد كبير ما شهدته أفغانستان خلال عهد حكم طالبان بين 1996-2001.

وأضاف هاشمي أن العديد من المسائل المتعلقة بكيفية إدارة البلاد لم تحل بعد، مؤكداً أن أفغانستان لن تكون دولة ديمقراطية بل ستدار وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح: "لن يكون هناك نظام ديمقراطي بسبب غياب أرضية له في بلدنا. لن نناقش ماهية النظام السياسي الذي يجب اتباعه في أفغانستان لأن هذا الأمر واضح، وهو الشريعة".

وأكد أنه سيشارك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في اجتماع لقادة "طالبان" سيناقش مسائل إدارة البلاد.

كما أعلن القيادي أن "طالبان" تعتزم تشكيل قوات وطنية جديدة ستشمل عناصرها والعسكريين في قوات الحكومة المنهارة الراغبين في الانضمام إليها.

وأضاف هاشمي: "تلقى معظمهم (العسكريين في القوات الحكومية) تدريباً في تركيا وألمانيا وبريطانيا، ولذلك سنتحدث معهم كي يعودوا إلى مواقعهم.. بطبيعة الحال سيكون هناك بعض التغييرات وبعض الإصلاحات في الجيش، لكننا لا نزال نحتاج إليهم وندعوهم إلى الالتحاق بنا".

وأشار هاشمي إلى أن الحركة تحتاج على وجه الخصوص إلى الطيارين، بعد استيلائها على عدد من الطائرات في مختلف مطارات البلاد.

وتابع: "نحن على اتصال مع العديد من الطيارين، وطلبنا منهم الذهاب والالتحاق بأشقائهم وحكومتهم. وجهنا هذه الدعوة إلى الكثيرين منهم ونبحث عن آخرين للتواصل معهم ودعوتهم إلى العودة لعملهم".

ولفت القيادي إلى أن طالبان تتوقع من الدول المجاورة إعادة الطائرات الأفغانية التي هبطت في أراضيها، في إشارة واضحة إلى 22 طائرة عسكرية و24 مروحية تم نقلها إلى أوزبكستان.