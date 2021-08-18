المتحدث باسم طالبان يصدر بيانًا توضيحًا بشأن مقابلته مع قناة إسرائيلية.. وقناة «كان» ترد

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية في الدوحة، سهيل شاهين، توضيحا بشأن إجرائه مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء.

وقال سهيل شاهين، في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد سقوط مراكز المحافظات في أفغانستان والعاصمة كابول في يد طالبان، وربما يتنكر بعض الصحفيين ولكني لم أجر مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه بأنه من وسائل الإعلام الإسرائيلية».

وأشارت قناة «كان» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن سهيل شاهين تحدث لمراسلها روي كايس، من دون أن يتأكد من حقيقة أنه يعمل لصالح وسيلة إعلامية إسرائيلية.

وجاء في الحوار التليفزيوني، أن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية المسلحة طمأن المواطنين الأفغان والغربيين بشأن تطبيق الشريعة في البلاد، مؤكدا على أن حركة طالبان لن تؤذي الأقليات.

وأضاف المتحدث باسم حركة طالبان: «نريد التأكد من عدم وقوع أضرار بالممتلكات أو الأرواح، وأن الجميع يعيشون حياة طبيعية، ولا يجب أن يخاف الناس ويهربوا من تطبيق الشريعة، ولا يعني ذلك أن الناس سيموتون ولكن سيكون هناك المزيد من السلام والاستقرار، خطتنا هي إنقاذ الأفغانيين من دون الإضرار بحياة الإنسان»، مؤكدا على أن حركته مهتمة بعلاقات جيدة مع العالم.

وتابع: «نريد المساعدة في إعادة بناء البلاد ونريد أيضا أن تكون هناك حرية، إننا نأمل أن يأتي الأمريكيون إلى هنا وأن يكونوا على علاقة طيبة معنا».

وعلق سهيل شاهين على تهنئة حركة «حماس» الفلسطينية بوقت سابق لطالبان على سيطرتها على أفغانستان، ونفى المتحدث الرسمي باسم الحركة الأفغانية المسلحة أي تعاون بين الحركتين حيث قال: «إذا هنأونا بالحرية وإنهاء الاحتلال فلا بأس، لكن ليس لدينا تعاون مع حماس في أي منطقة، لقد قاتلنا الاحتلال فقط في أفغانستان، ومن يهنئنا على استقلالنا، نشكره».