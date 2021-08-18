شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: علاقة طالبان بـ"تنظيم القاعدة" متينة والتواصل بينمهما لا ينقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الاستخبارات-ألمانيا و هولندا عن قوة العلاقة بين حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان وبين تنظيم القاعدة، مؤكدة أن العلاقة بينهما "متينة" وأن الاتصالات بينهما لا تنقطع".

ونقلت الدراسة عن تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن حركة طالبان صعّدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، هجماتها ضد الشعب الأفغاني، وحافظت على علاقات وثيقة مع القاعدة وخططت بنشاط لهجمات واسعة النطاق، وأن هذا التصعيد الطالباني يأتي تزامناً مع فشل محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية في إحراز أي تقدم".

وأوضحت الدراسة، أن تنظيم القاعدة يواصل الاعتماد على طالبان في الحماية وأن العلاقات بين المجموعتين قد تعززت، وفقاً لمعلومات من وكالة استخبارات الدفاع الامريكية مؤكدة أن طالبان لا تزال تتمسك بروابط صلة متينة مع القاعدة، وأن الحركة تشاورت بانتظام مع القاعدة خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة وعرضت ضمانات بأنها ستحافظ على الروابط التاريخية بينهما ولا تزال العديد من فروع القاعدة، بما في ذلك أبرز فروعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تحتفظ بقواها".

وأكدت الدراسة :" بات متوقعا عودة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المتطرفة إلى أفغانستان وبضمنها تنظيم داعش، باعتبار طالبان مظلة الجماعات المتطرفة، وممكن أن تنطلق من أفغانستان عمليات إرهابية دوليا وإقليميا، مع تدخل أطراف إقليمية ودولية في المشهد الأفغاني".