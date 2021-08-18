وزير الخارجية الإيطالي يؤكد استمرار عمليات إجلاء مواطني بلاده من أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إيطاليا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات إعادة المواطنين الإيطاليين من أفغانستان، مشيرا إلى هبوط طائرة أخرى من كابول، تحمل على متنها مدنيين إيطاليين والأفغان الذين تعاونوا مع المؤسسات الإيطالية.

وشدد دي مايو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية - على أنه يجب توجيه الشكر لنساء ورجال السلك الدبلوماسي والعسكريين، لجهودهم المستمرة كل يوم على خط المواجهة، مضيفا أن إيطاليا تلعب دورها وتواصل إدارة هذا الوضع المأساوي بأقصى قدر من الالتزام.