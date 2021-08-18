أشرف غني: سأعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أنه سيعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب، وأنه خرج منها لعدم إراقة الدماء.

وفي أول ظهور علني منذ هروبه من العاصمة الأفغانية كابول، عقب سيطرة طالبان عليها، قال غني إن يحترم جهود رئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله، مشيرًا إلى أن الشعب الأفغاني يريد الصلح.

وقال: "غادرت أفغانستان كما غادرها الملا عمر (زعيم طالبان) قبل 20 عامًا".

ودافع عن خروجه من البلاد بقوله: "لم أبع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب"، وأشار إلى أنه ظل في القصر الرئاسي، عندما أخبره الحرس الرئاسي بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة.