ضمن "حياة كريمة".. تطوير البنية التحتية وتوصيل الإنترنت لقرى إسنا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

قال المهندس هاني طايع، مدير فرع جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، إنه جار العمل في عدة مشروعات لتوصيل المرافق لقرى مبادرة "حياة كريمة"، إذ يجري العمل على تركيب شبكات الصرف الصحي وتدعيم شبكات المياه وتطوير مرفق الكهرباء وإنشاء الوحدات على نظام التأمين الصحي الجديد الذي جرى تشغيله بالأقصر يوليو الماضي.

وأشار وفقًا لبيان صادر عن محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إلى توصيل الغاز الطبيعي والذي تم إنجاز نسبة 80 % منه في قرية النجوع بإسنا، واستمرار توصيل الغاز لبقية القري، فضلًا عن تطوير البنية التحتية ووضع كابلات اتصالات للبدء في أعمال توصيل خدمة الإنترنت للقرى، كما سيتم رصف الطرق عقب الانتهاء من كافة المشروعات ودعم هذه القرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضح أنه من المقرر إنشاء وتجديد 15 نقطة إسعاف، منها إنشاء نقطتين وتجديد 4 بأرمنت، بالإضافة إلى تطوير 9 بإسنا.