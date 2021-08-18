بالطبل البلدي.. أهالي "الكنايس" في البحيرة يحتفلون بمشروعات مياه بعد معاناة 15 عامًا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، خط مياه الكنايس، لخدمة المناطق المحرومة والتي عانت على مدار 15 عامًا من ضعف وانقطاع المياه، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 350 مليون جنيه، وسط حالة من الفرحة الشديدة بين الأهالي الذين عبروا عنها بالرقص على الطبل البلدي وأنغام المزمار.

وجاء خط المياه الجديد بطول 11.5 كم، ويخدم 43 قرية وتابع، والذي يُعد أحد مكونات مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها، بطاقة 43/86 ألف م3/ يوم، ويستفيد منها 900 ألف نسمة من أهالي مركز كفر الدوار بعدد 300 قرية وتابع.

وقال الحاج سكر المعطاوي، أحد أبناء قرية الكنايس: "فرحتنا اليوم لا توصف بوصول المياه وإنهاء معاناة استمرت سنوات طويلة ظلت خلالها المياه في انقطاع متكرر".