العراق يسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» و71 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 19 ألفاً و886 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 7992 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و801 ألف و 364 إصابة. وأشار التقرير إلى شفاء 8113 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 623 ألفاً و886.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 41 ألفاً و75 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا. وارتفع بذلك عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 13 مليوناً و 872 ألفاً و209.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليونين و 768 ألفاً و454 شخصاً.