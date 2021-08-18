وفد أمني إسرائيلي يصل مصر لبحث التهدئة في غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بمغادرة وفد أمني إسرائيلي إلى جمهورية مصر العربية بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى رام الله وتل أبيب.

وأوضحت قناة “كان” العبرية، أن وفد أمني إسرائيلي يضم مسؤولاً كبيراً غادر إلى شرم الشيخ في مصر تزامناً مع زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى فلسطين ولقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت”.

وأشارت القناة إلى أن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى شرم الشيخ تأتي لبحث التهدئة في قطاع غزة .

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاربعاء، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في مدينة القدس .

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، “رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت التقى اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري عباس كامل وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية”.

وأضاف المكتب أن اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة .

وأشار إلى أن مدير المخابرات المصرية وجه دعوة باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنفتالي بينت للقيام بزيارة رسمية الى مصر خلال الاسابيع المقبلة.

وقالت قناة “كان” العبرية: “انتهى لقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفي ساعات المساء سيلتقي بوزير الأمن بيني غانتس “.