8 مدن برازيلية تنضم لشبكة "طيران الإمارات"

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

وقعت طيران الإمارات اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة "أزول Azul" ستتيح للعملاء السفر من وإلى 8 مدن في البرازيل مع شبكة طيران الإمارات.



ونالت الاتفاقية مصادقة وكالة الطيران الفيدرالية البرازيلية.

وبموجب اتفاقية الرمز المشترك سيتاح للعملاء السفر من وإلى كل من ريو دي جانيرو وسانتوس دومون وبيليم وبيلو هوريزونتي وكوابو وكورتيبا وجوازيرو دو نورتو وبورتو أليغري وريسيفي على الرحلات التي تشغلها "أزول" والاتصال في ساو باولو مع طيران الإمارات لمواصلة السفر إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات إن البرازيل سوق مهمة لنا ويؤكد تعاوننا مع أزول التزام طيران الإمارات بتعزيز وصولنا إلى المنطقة وفتح مزيد من الخيارات أمام عملائنا وتوفير اتصال محسن وسلس ومريح بين ثماني مدن في البرازيل من وإلى دبي وشبكتنا العالمية عبر ساو باولو.

ومن جانبه، رحب آبي شاه الرئيس التنفيذي للعائدات في أزول بالشراكة مع طيران الإمارات.. لافتا إلى أنه بصفتنا أكبر ناقلة جوية في البرازيل من حيث عدد الوجهات فإن هذه المشاركة بالرمز ستوفر لعملائنا اتصالا لا مثيل له داخل البرازيل وحول العالم وبالإضافة إلى ذلك فإن كلا من أزول وطيران الإمارات تشتهر بتميزها في خدمة العملاء ما سيعزز تجربة العملاء بين الناقلتين.

وتشغل طيران الإمارات حاليا خمس رحلات أسبوعيا إلى ساو باولو باستخدام طائراتها البوينج 777-300ER.