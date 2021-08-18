شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يطالب بالبقاء في أفغانستان لما بعد موعد الإنسحاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميك ،اليوم الأربعاء، إن على الجيش الأمريكي البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد المقرر للانسحاب في 31 أغسطس، إذا لزم الأمر لإجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان.

وأضاف "ميك" المنتمي للحزب الديمقراطي في تصريحات لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) "نحن بحاجة للتأكد من أن كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين نعرف أنهم عرضوا حياتهم للخطر قد أصبحوا خارج البلاد".