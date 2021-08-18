طالبان تدعو الطيارين السابقين وأفراد الجيش إلى الانضمام للنظام الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قيادي بحركة طالبان، لـ"رويترز"، إن الحركة ستتواصل مع الطياريين والعسكريين السابقين في الجيش الأفغاني للإنضمام إلى النظام الجديد.

وأكد وحيد الله هاشمي، القيادي بالحركة، أن هيكل السلطة الجديد سيكون مشابهًا لإدارة أفغانستان في الماضي، عندما كانت في السلطة بين عام 1996 إلى عام 2001.



ولفت إلى أن أفغانستان قد يحكمها مجلس برئاسة زعيم حركة طالبان، هيبة الله أخوند زاده، ورجح أن يكون نائبه الملا عبد الغني برادر، رئيسا للبلاد.

وشدد هاشمي على أن حركة طالبان لن تؤسس نظام ديمقراطي في أفغانستان، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في الأساس، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الشريعة الإسلامية.