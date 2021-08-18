الصحة العالمية تؤكد أن الحاجة للرعاية الطبية تزداد في افغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أن العيادات في كابول ومدن أفغانية أخرى تشهد المزيد والمزيد من حالات الإسهال وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وأعراض فيروس كورونا ومضاعفات الحمل.



وقدمت منظمة الصحة العالمية فريقين صحيين متنقلين، ولكن تم عرقلة عمل البعثة مراراً وتكراراً بسبب الوضع الأمني.

وبسبب تصاعد وتيرة القتال في الأشهر الأخيرة، ارتفع عدد الإصابات ذات الصلة بالصراع بشكل كبير.

وفي يوليو (تموز) الماضي، عالجت 70 عيادة تدعمها منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 14 ألف شخص ، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 4 آلاف شخص في نفس الشهر العام الماضي.

ومع ذلك، كان من الممكن توفير، من بين أشياء أخرى، الاستعدادات الأكثر ضرورة للرعاية الطبية الأساسية لعدة آلاف من الأشخاص في كابول وهلمند.

وحذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، المسؤول عن أفغانستان، من انقطاع المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين الأفغان.