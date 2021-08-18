بريطانيا: اللقاحات لا تؤثر على الخصوبة أو الإنجاب

لندن ـ وكالات: قالت هيئة طبية بريطانية، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن اللقاحات ضد كورونا ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب. وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنه لا توجد أي تقارير حتى الآن تشير إلى أن أياً من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة تزيد خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت. وفي تحديث نشر أمس قالت الوكالة: “لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

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