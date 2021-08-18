اليمن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية .. ونيوزيلندا تعاود الإغلاق الشامل

■ البحرين تتيح لقاح «سينوفارم» لمرضى ضعف المناعة

■ مصر تستلم 300 ألف جرعة لقاح من بريطانيا

■ استكمال تطعيم أكثر من مليون و800 ألف فـي تونس

■ أكثر من 100 وفاة فـي يوم واحد بفرنسا

■ 13% من الألمان لا يعتزمون تلقي اللقاح

عدن ـ عواصم ـ وكالات:

سجل اليمن أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع بدء تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أسابيع من الانحسار. وقالت اللجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنه تم تسجيل 37 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء. كما سجلت حالتا وفاة في عدن مقابل 15 إصابة بكورونا وحالتي وفاة. وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس.

خليجيا، قررت السلطات الصحية في البحرين، إتاحة تطعيم “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” للفئة العمرية 3 ـ 11 عاما ممن يعانون من أمراض ضعف المناعة وإدراجه كخيار إضافي لتطعيم الفئة العمرية 12ـ 17عاما. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن “عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بالمملكة على تطعيم الفئة العمرية 3 ـ 11 عاماً ممن يعانون من الأمراض التي تسبب ضعف المناعة بتطعيم سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا بجرعتين”. من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية، تقديم الحكومة البريطانية لمصر 299 ألف و700 جرعة من لقاح “أوكسفورد ـ أسترازينيكا” للوقاية من فيروس كورونا. وجاء في بيان أن الجرعات تم شحنها عبر مبادرة كوفاكس العالمية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية ووصلت القاهرة بحسب “رويترز”. في تونس أعلنت وزارة الصحة أنّ ما يزيد عن مليون و800 ألف مواطن تونسي قد استكملوا التطعيم ضد كوفيد19. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه حتى مساء الإثنين تلقى 1.283.513 شخص جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة ي حين تلقى 288.079 شخص جرعة واحدة من لقاح مكوّن من جرعة واحدة.

دوليا، اتخذت الحكومة النيوزيلندية، إجراءات صارمة، من خلال وضع الدولة بأكملها في حالة إغلاق صارم لمدة 3 أيام على الأقل، بعد أن تم اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس “كورونا” المستجد. وتم رصد الإصابة لدى رجل يبلغ من العمر 58 عاما، يعيش في أوكلاند، والذي زار كورومانديل، وقررت الحكومة إغلاق المدينتين لمدة 7 أيام، فيما يحاول خبراء الصحة في نيوزيلندا العثور على مصدر الإصابة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

الى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 111 حالة وفاة بكوفيد19 في المستشفيات لتصبح أول مرة منذ الأول من يونيو يتجاوز فيها العدد اليومي للوفيات 100. في ألمانيا كشف استطلاع رأي حديث أجري في ألمانيا أن نسبة البالغين الذين سيتلقون لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد قد تتجاوز 80%. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح، بينما لم يحسم 6% قرارهم بشأن تلقي اللقاح حتى الآن.