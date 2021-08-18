طالبان تعتزم المشاركة فـي حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة السابقة

سمحت بمرور آمن لجسر جوي أميركي بكابل

كابول ـ وكالات: أعلن مسؤول من حركة طالبان أن أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان. وقال المسؤول: بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك أي تخف أو سرية، مطالباً أعضاء الحركة بألا يحتفلوا ليثبتوا تفوقهم “فالنصر ملك لأفغانستان”، بحسب تعبيره. وشدد مسؤول طالبان على أن أي شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو من أعضاء الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا. وقال إن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية. وأضاف أن أعضاء الحركة صدرت لهم أوامر بعدم الاحتفال باجتياحهم الخاطف والذي أخذهم إلى العاصمة كابل يوم الأحد، وأضاف أن على المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم. إلى ذلك قال مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي إن حركة طالبان وافقت على السماح بـ”ممر آمن” من أفغانستان للمدنيين الذين يكافحون للانضمام إلى جسر جوي تديره الولايات المتحدة من العاصمة كابل. يأتي ذلك على الرغم من وجود جدول زمني لاستكمال إجلاء الأميركيين والحلفاء الأفغان وغيرهم. وأقر جيك سوليفان، الثلاثاء، بالتقارير التي تفيد بأن بعض المدنيين يواجهون مقاومة، ويتم إبعادهم أو دفعهم أو حتى ضربهم”، أثناء محاولتهم الوصول إلى مطار كابل الدولي.