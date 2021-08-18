العثور على 11 غريقا للروهينجا قبالة ساحل بنجلاديش

دكا ـ د.ب.أ: قالت شرطة بنجلاديش إن رجال الإنقاذ عثروا على جثث 11 شخصا بعد أن فُقد عشرات من مسلمي الروهينجا جراء غرق قارب في خليج البنغال مطلع الأسبوع. وانقلب القارب الذي كان يقل ما لا يقل عن 41 رجلا وامرأة وطفلا من الروهينجا بالقرب من ساحل منطقة تشاتوجرام جنوب شرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح السبت أثناء محاولتهم الفرار من مخيم مثير للجدل للاجئين يقع على جزيرة قبالة البر الرئيسي. قال مسؤول الشرطة رفيق الإسلام عبر الهاتف إن رجال الإنقاذ من البحرية وخفر السواحل من بنجلاديش عثروا على جثث رجل وثلاث نساء وسبعة أطفال بينما كانت تنجرف في نقاط مختلفة في الخليج ليل الثلاثاء.

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