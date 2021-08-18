نيويورك ـ رويترز: قال أكبر مسؤول منتخب في مقاطعة هاريس التي تقع فيها مدينة هيوستن إن أي شخص يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19 قبل نهاية أغسطس في المقاطعة سيحصل على 100 دولار. وقالت لينا هيدالجو قاضية مقاطعة هاريس إن الإجراء ضروري لتعزيز التطعيم في محاولة لمكافحة موجة تفش رابعة سببتها السلالة المعروفة باسم دلتا. وأفادت مستشفيات هيوستن بأن أعداد المرضى فيها الآن تفوق أي وقت مضى منذ بداية الجائحة.

كانت هذه تفاصيل خبر هيوستن الأميركية: مكافأة مادية لمن يحصل على الجرعة الأولى من اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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