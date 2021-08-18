قوات أمريكية تطلق النار لتفريق حشود بمطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن القوات الأمريكية تطلق النار لتفريق حشود في مطار كابول، ولا أنباء عن إصابات.

من ناحية أخرى، قالت رويترز، نقلا عن مسؤول بحركة طالبان، إن "مقاتلينا أطلقوا أعيرة نارية في الهواء لتفريق الحشود بمطار كابول ولا نية لإصابة أي شخص".



وقال مسؤول من طالبان، إن قادة عسكريين وجنودا من طالبان أطلقوا النار في الهواء اليوم الأربعاء، لتفريق حشود عند مطار كابول.

وتابع المسؤول أن حالة من الفوضى ما زالت مستمرة خارج المطار، مشيرا إلى أن اللوم فيها يقع على عاتق "خطة إجلاء فوضوية" تنفذها القوات الغربية من أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كانت قد وجهت أمس الثلاثاء، رسالة إلى الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان بالتوجه إلى مطار كابول مجددا.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" إن الولايات المتحدة ستعمل على إجلاء أكبر عدد ممكن من مواطنيها والمترجمين الأفغان في الأسابيع المقبلة.

وتابع كيربي خلال سلسلة من المقابلات مع محطات تلفزيون أمريكية، قائلا "إن الأمريكيين يمكنهم التوجه إلى مطار كابول مجددا"، وأضاف أن الجيش الأمريكي يركز كلية على عمليات المطار وتأمينه.

وأشار إلى أن هناك ثلاث قواعد تابعة للجيش الأمريكي مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 22 ألفا من الحلفاء الأفغان في الأسابيع المقبلة.