الإمارات تكرم أفراد قواتها المسلحة المشاركين في إجلاء دبلوماسييها من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلد الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية اليوم، عددا من أفراد القوات المسلحة، "وسام الشجاعة" و"وسام الإمارات العسكري".

ويأتي هذا التكريم- بحسب وكالة الأنباء لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من مطار كابول في أفغانستان في ظروف قاهرة.





وأعرب الفريق عيسى عن "اعتزاز وفخر قيادة وشعب الإمارات بأبطالها من منتسبي القوات المسلحة من حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني".





داعيا الله عز وجل أن يديم العز والأمن لوطننا في ظل القيادة الحكيمة وتوجيهاتها على الحفاظ على أبنائنا ومكتسبات دولة الإمارات في جميع الظروف والأحوال.



