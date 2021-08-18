تعرف على طقس الإمارات غداً الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.



وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:56 والمد الثاني عند الساعة 22:03 و الجزر الأول عند الساعة 15:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:50..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:56 والمد الثاني عند الساعة 18:38و الجزر الأول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 33 80 20

دبي 42 31 70 20

الشارقة 41 30 70 20

عجمان 39 32 80 25

أم القيوين 40 30 75 25

رأس الخيمة 37 30 75 35

الفجيرة 34 29 85 45

العين 44 32 50 20

ليوا 44 30 70 20

الرويس 38 30 75 30

السلع 42 32 75 30

دلما 37 32 80 45

طنب الكبرى 38 31 85 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبو موسى 38 31 80 40