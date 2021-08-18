مصر تكشف حقيقة إصدار شهادات لمسافرين دون تلقيهم لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار شهادات «كيو آر كود» لمسافرين دون تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نافياً صحة تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.



وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت أن جميع إجراءات استخراج الشهادات الخاصة بلقاح كورونا تخضع للرقابة والتفتيش الدقيق.

وقالت إن الشهادات مؤمَّنة وصالحة لتقديمها للجهات الرسمية في الخارج، ولا يتم إصدارها إلا بعد تلقي اللقاح، مشيرةً إلى أنها شهادة مطبوعة صادرة عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ومدوَّن عليها «سيريال نمبر»، وجميع البيانات باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أن الشهادة معترف بها دولياً، لافتةً إلى أنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين إلى الخارج بلقاحات كورونا، حيث تم تجهيز نحو 126 مركزاً موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ومجهزة بكل المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة.

وذكرت أنه يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللقاح، مع تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.