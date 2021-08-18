عاجل.. دولة الإمارات تستقبل أشرف غني وأسرته في البلاد لاعتبارات إنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بأن دولة الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وأسرته وذلك لاعتبارات إنسانية.



وكان الرئيس الأفغاني السابق خرج من البلاد بعد واستيلاء طالبان على السلطة.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، وصلت طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة عمليّاً للحركة.

الحركة تمكنت من السيطرة على العاصمة في وقت وجيز بينما أشارت تقديرات أمريكية قبل يومين إلى أن طالبان تحتاج إلى 3 شهور لإنجاز هذه المهمة.