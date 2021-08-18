شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان تركيا تنفي تخليها عن خطتها لتشغيل مطار كابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت تركيا التقارير التي تحدثت عن أنها تخلت عن خطط لمواصلة تشغيل مطار كابل، قائلةً إنها تنتظر نتائج المحادثات الجارية بين طالبان وعدد من السياسيين الأفغان.

صورة من الجو لمطار كابل

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحيفة "حريت" في تصريحات نُشرت اليوم الأربعاء: "نأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق بالطرق السلمية، وبعد إجراء هذه المحادثات، يمكننا التحدث عن هذه الأشياء".

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واقترحت تركيا، العضو في حلف "الناتو" والتي لديها حالياً حوالي 600 جندي في أفغانستان لتأمين المطار الدولي في كابل، مواصلة إدارة المطار وحمايته بعد انسحاب القوات الأميركية وحلف الناتو.

من جانبها، قالت طالبان إنها تريد مغادرة جميع قوات الناتو لأفغانستان.

جنود أتراك في كابل (أرشيفية)

في غضون ذلك، دافع تشاووش أوغلو عن قرار الحكومة التركية الدخول في محادثات مع طالبان، وذلك بعد انتقادات من أحزاب المعارضة. وقال: "هذا لا يعني أننا نعتنق أيديولوجيتهم، الجميع براغماتيون".

كما تعرض الوزير لانتقادات لقوله إن الحكومة التركية ترحب "بالرسائل الإيجابية" الصادرة من طالبان. ورد عليها قائلاً: "قلنا إننا نرحب برسائلهم، لكننا قلنا إننا حذرون، أي يجب أن نرى تطبيق هذه الرسائل في الممارسة العملية".