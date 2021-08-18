شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يطالب بتفعيل قانون البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، أن تفعيل القوانين بات ضرورة ملحة الآن، وإذا أردنا أن يشعر المواطن بتغيير فى حياته فلابد من تفعيل القوانين الحالية، أو إجراء تشريع جديد للقوانين العاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين فكلنا يعلم أن الدولة المصرية حاليًا بدأت تقوم بمشروعات عملاقة، فى حين أن تفعيل القوانين الحالية سيجعل المواطن يشعر بأن هناك تغييرًا حدث بالفعل.

أضاف أبو شقة في مقال له، أن الشعور بالتغيير مسألة مهمة جدًا فى ظل بناء الدولة الحديثة التى يحلم بها كل مصرى، فى حين أن تفعيل القوانين وهى لا تحتاج إلى أموال يجعله يشعر فى اللحظة الآنية أن هناك تغييرًا فعليًا حدث، ولذلك لو احتاج الأمر فرض القوة فى تفعيل القوانين يجب تنفيذ ذلك، وكلنا يعلم أن مقومات الدولة مثلث عبارة عن شعب وأرض وسلطة، ولا يمكن أن تنجح أى دولة لو تم فقد أحد أضلاع المثلث، فلا توجد دولة بدون شعب، ولا دولة بدون أرض ولا دولة بدون سلطة، ولابد أن تكون أضلاع المثلث قائمة، بالفعل.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه من حق المواطن فى هذه الدولة أن يشعر بالتغيير الحقيقى، وبما أن الدولة بدأت فى مشروعات ضخمة لن تؤت ثمارها حاليًا، فلابد من تفعيل القوانين فى كل شىء حتى يشعر المرء بوجود تغيير حقيقى، وتحدثنا بالأمس عن عدة قوانين والآن بصدد الحديث عن قانون البيئة، ولدينا وزارة خاصة بالبيئة لها ميزانية وبها موظفون وخلافه، ورغم ذلك لا يتم تفعيل قانون البيئة، فمثلًا الناس ترتكب كل أنواع التلوث السمعى والبصرى والتلوث البيئى الخطير، فمثلًا نجد أن النيل يشكو مما يفعله المصريون من بناء عليه وصرف صحى وصرف مصانع، والجرائم ترتكب جهارًا نهارًا ولا أحد يفعل القانون ضد المخالفين، وكذلك يتم التدخين فى المركبات وتجد السائق يشعل السيجارة ويتحدى القانون ولا أحد يطبقه عليه، وهناك قانون لمنع التدخين فى الأماكن المفتوحة، ورغم ذلك القانون فى إجازة والكل يتحدى هذا القانون، وناهيك عن القمامة التى تنتشر بالشوارع ولا أحد يعاقب المجرمين الذين يرتكبون ذلك.