العثور على جثة متحللة داخل حمام شقة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

عثر أهالي قرية "البدالة" في المنصورة بمحافظة الدقهلية، على جثة عامل داخل حمام شقته في حالة تعفن رمي، وبسؤال شقيقه أكد أن المتوفى يقيم بمفرده ويعاني من أمراض مزمنة "السكري والقلب".

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من بعض أهالي قرية "البدالة" بانبعاث رائحة كريهة من منزل كائن بالقرية.

بالانتقال جرى العثور على جثة "سالم .ع.ع.ر" 45 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية، في حالة تعفن رمي ويرتدي ملابسه الداخلية ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/8955 إداري مركز المنصورة، وأخطرت النيابة العامة، التي قررت نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولي.