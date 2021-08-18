نفوق 50 رأس ماشية في حريق التهم 3 منازل بأسيوط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

اندلع حريق في 3 منازل بعزبة أولاد خليفة بمركز الفتح بأسيوط، أسفر عن نفوق 50 رأس ماشية واحتراق محتويات المنازل دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح بورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق في 3 منازل وحظائر بعزبة أولاد خليفة ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل كًل من "أحمد. إ. م"، و"إسماعيل. م. إ"، و"عز العرب. إ. م" أسفر عن نفوق 50 رأس ماشية، واحتراق محتويات المنازل بالكامل.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.