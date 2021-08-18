بطاقة الأوائل.. طلب برلماني باشتراك مجاني لأوائل الثانوية في المواصلات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، وزيرَ النقل المهندس كامل الوزير، بمنح أوائل الثانوية العامة هذا العام 2021، "بطاقة الأوائل"، تحفيزًا ومكافأة لهم على تفوقهم.

وهنَّأ الكحيلي جميع الأوائل وأُسرهم، مشيرًا إلى أن الاقتراح والطلب يشمل أن تخصص وزارة النقل كل عام "كارتًا ذكيًّا"، لركوب وسائل النقل العامة والسكة الحديد والمترو، اشتراكًا مجانيًّا، لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من كل عام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن طلبه يشمل "كارتًا ذكيًّا" يمنحه وزير النقل كل عام للعشرة الأوائل في الثانوية العامة والأزهرية، مكافأة ومنحة لهم، كما أنه يعد تحفيزًا لطلاب الثانوية في الأعوام المقبلة على أن تكون مدة الاشتراك المجاني عامًا كاملًا تنتهي مع تخريج دفعة جديدة من الثانوية، لتحصل بعدهم على "الكارت" أيضًا.

ونوه الكحيلي بأنه لا بد من اتباع سياسة التحفيز والتكريم للمتفوقين أسوة بما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا بتكريم المتفوقين والعقول النابهة التي تخدم بلدها، مشيرًا إلى أن أوائل الثانوية هم أجيال مصر وعقولها المستقبلية، ولا بد من دعمهم حتى ولو بطريقة بسيطة كهذه، أسوةً بما تفعله بعض المؤسسات والهيئات من تخصيص منح دراسية لهم في كبرى الجامعات، قائلًا إن هذا التكريم لو حدث سيكون دافعًا لاستقطاب أصحاب العقول والمواهب للمشاركة في التنمية.