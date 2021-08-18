فتح باب التقديم بمدارس التمريض لطلاب 4 مدن في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موافقة المحافظ اللواء جمال نور الدين، على منح الفرصة لطلاب 4 مراكز في التقديم بمدارس التمريض في نطاق المحافظة.

وأكدت المحافظة في بيان رسمي صادر اليوم، أن المحافظ منح الفرصة لطلاب مركز قلين للتقديم بمدرسة دسوق بنات، وطلاب مركز سيدي غازي، وبرج البرلس، للتقديم بمدرسة كفر الشيخ بنات، وطلاب مركز مطوبس للتقديم بمدرسة فوه بنات، وجميع الطلاب البنين التقدم لمدرسة تمريض كفر الشيخ بنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، في البيان، إن ذلك الأمر جاء تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين أبناء المحافظة، والرغبة في عدم حرمان طلاب أي مركز من الالتحاق بمدارس التمريض.