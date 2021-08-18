لمدة 24 ساعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب أعمال تغيير خط الطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة "المشروع الأمريكي من مجاورة 1 إلى مجاورة 10 – وجزء من منطقة أطلس ومنشية السلام بشرق حلوان" لمدة 24 ساعة.

وأضافت الشركة، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 20- 08- 2021 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم السبت الموافق 21 – 08 – 2021 ، نظراً لطلب جهاز مدينة 15 مايو البدء في أعمال تغيير خط الطرد الخاص برافع مياه المشروع الأمريكى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.