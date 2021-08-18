اللجنة العسكرية "5+5" تحذّر من عودة الحرب في ليبيا... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - حذرت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من أن عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن قد يؤدي إلى خرق إتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب.

وأعلنت اللجنة أنها لن تتحمل مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع وما يترتب على ذلك "نظرا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق إتفاق وقف إطلاق النار وإندلاع الحرب من جديد".

وأفادت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في خطاب وجهته مؤخرا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأنها خاطبتهم "أكثر من مرة بشأن سرعة تعيين الوزير، وكررت المطالبة عدة مرات من خلال البيانات الصادرة عقب إجتماعات اللجنة، ولم تتم الاستجابة إلى الطلب".

من جهة أخرى، أوصت هذه اللجنة العسكرية المشتركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" قد إختتمت السبت الماضي، الجولة الـ12 لإجتماعاتها المنعقدة في مدينة سرت، وأعلنت بدء عمل فريق "المراقبين المحليين" لوقف إطلاق النار، إعتبارًا من الأحد 15 أوت 2021، حسب ما تم الاتفاق عليه في إتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية" الموقعة يوم 23 أكتوبر 2020.

المصدر: بوابة الوسط