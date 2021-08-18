إجلاء 5 آلاف من مطار كابول في آخر 24 ساعة

تم إجلاء نحو خمسة آلاف شخص من مطار العاصمة الأفغانية كابل خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت وسائل إعلام اليوم الأربعاء عن مسؤول غربي تأكيده أن هؤلاء الناس هم دبلوماسيون وموظفون أمنيون وعمال إغاثة وكذلك مواطنون أفغان.

ولفت المسؤول إلى أن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل على مدار الساعة بواسطة طائرات عسكرية ورحلات خاصة.

وأكد المسؤول أن "القضاء على الفوضى" خارج المطار يمثل تحديا، ولا أحد مخول بالتعامل معها.

بدوره، أكد مسؤول أمريكي للوكالة أن عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في مطار كابل بلغ حتى الآن نحو 4.5 ألف وقد يتجاوز الستة آلاف في الأيام القادمة.

وتتواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية الأحد الماضي دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليا.