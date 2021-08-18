8 قرارات مصرية في اجتماع رسمي حكومي.. ما قصتها؟

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

8 قرارات أصدرتها الحكومة المصرية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، حيث تقرر زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 657 مركزاً بدلاً من 580، وعدد مكاتب السفر إلى 145 بدلاً من 134 مكتباً ليصبح رقماً قياسياً على مستوى الشرق الأوسط فيما يتعلق بعدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء ثلاث جامعات خاصة، بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وفق أحدث النظم والأساليب الأكاديمية المتطورة، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

في السياق ذاته، أكد طارق شوقي وزير التعليم المصري استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم بقياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل بدلاً من استرجاع المعلومات، فيما تم التأكيد على أن كل رئيس جامعة سيكون مسؤولاً عن متابعة تلقي التطعيمات الخاصة بكورونا لجميع العاملين والطلاب بجامعته.

وشدد مجلس الوزراء المصري في قرار على قيام كل معهد ومركز بحثي بإنشاء عيادة تطعيم ثابتة بداخله، على أن تقوم وزارة الصحة بدعم تلك النقاط بالكوادر الطبية حال عدم توافرها، والأجهزة المخصصة لتسجيل التطعيم، وكذلك الطعوم التي تناسب عدد العاملين بكل جهة.

وكشف الاجتماع عن استقبال 15 ألف جرعة من أحد العقاقير والذي ستتم إضافته إلى بروتوكول علاج وزارة الصحة، نظراً للجدوى العلاجية له في تخفيض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79% إلى 90%، فضلاً عن خفض نسب معدلات الوفاة بنسب تتراوح بين 95% إلى 98%، هذا بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية جراء توفير التكاليف العلاجية والحجز بالمستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة.