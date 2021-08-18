مصر تصدر قراراً رسمياً بمنع دخول المعلمين للمدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قررت وزارة التعليم المصرية عدم السماح للعاملين في المنظومة التعليمية، ممن لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا، بدخول المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وحددت موعداً نهائياً لتلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

وقالت وزارة التعليم المصرية في منشور دوري، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إنه تقرر تشكيل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية تكمن وظيفتها الأساسية في إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، إنه أصدر توجيهاته لكافة الجهات المختصة للانتهاء من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية في المدارس والجامعات قبل بداية العام الدراسي والمقرر لها في شهر أكتوبر القادم، وذلك ضمن إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا المستجد.

