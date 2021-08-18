محكمة هندية تبرئ النائب شاشي ثارور في قضية مقتل زوجته

ابوظبي - سيف اليزيد - برأت محكمة هندية، اليوم الأربعاء، السياسي البارز والدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، شاشي ثارور، من تهمة التحريض على الانتحار، وغيرها من التهم المرتبطة بوفاة زوجته سوناندا بوشكار في عام 2014.

كان قد تم العثور على بوشكار ميتة في فندق فخم بالعاصمة الهندية، ليلة 17 يناير من عام 2014، وتم بعد ذلك توجيه الاتهام لثارور بتحريضها على الانتحار، ومعاملتها بقسوة أثناء زواجهما.

وفي بيان قام بنشره على موقع «تويتر»، شكر ثارور قاضي المحكمة لتبرئته من الاتهامات التي وجهتها له شرطة دلهي، والتي يصفها بصورة مستمرة بأنها منافية للعقل.

من ناحية أخرى، قال فيكاس باهوا محامي ثارور، إن المحكمة أسقطت التهم عن موكله بسبب عدم كفاية الأدلة.

وقال باهوا: إن «جميع تقارير الهيئات الطبية المختلفة، ومن بينها تقارير التشريح النفسي، برأت الدكتور شاشي ثارور من تهم القتل أو الانتحار».